Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Adyen BV Parts Sociales-Aktie bei 2’422.50 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.128 Adyen BV Parts Sociales-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 868.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’584.73 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64.15 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Adyen BV Parts Sociales belief sich zuletzt auf 26.37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch