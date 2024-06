HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern sollte weiterhin schneller wachsen als sein amerikanische Konkurrent Nike, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. In die Aktie sei diese Story aber schon eingepreist. Das Aufwärtspotenzial sei begrenzt./tih/mis;