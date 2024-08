ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Das angestrebte Umsatzwachstum im kommenden Jahr impliziere keine Verwerfungen am US-Markt, schrieb Analyst Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die USA gebe es bei Adidas weniger Anlass zur Sorge als bei Puma./mf/mis;