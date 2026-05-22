Helvetia Baloise-Aktie dennoch schwächer: Aktionäre winken alle Anträge des fusionierten Konzerns durch

Verwaltungsratspräsident Thomas von Planta erklärte in seiner Rede, dass die Integration "gut gestartet" sei.

Die Aktionäre bestätigten den früheren Baloise-Präsidenten von Planta an der Spitze des Verwaltungsrats von Helvetia Baloise ebenso wie alle weiteren Mitglieder des Gremiums, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zudem hiessen die Aktionäre die Statutenänderungen und das neue Vergütungsmodell gut und genehmigten die vorgeschlagene Dividende von 7,70 Franken je Aktie.

Die Fusion von Helvetia und Baloise sei ein "Generationenprojekt", erklärte von Planta in seiner Präsidialrede: "Es ist der grösste Zusammenschluss in der europäischen Versicherungsbranche wie auch in der Schweizer Wirtschaft seit Jahren."

An der Versammlung in Basel waren 1527 stimmberechtigte Aktionäre vertreten, die 62,66 Prozent des Aktienkapitals repräsentierten.

An der SIX zeigt sich die Aktie von Helvetia Baloise am Freitag zeitweise um 0,56 Prozent tiefer bei 212,20 Franken.

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Basel (awp)