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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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18.06.2026 10:03:24

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einer Sektorkonferenz mit einem Kursziel von 70 Franken auf "Neutral" belassen. Im Segment Elektronik seien die Endabnehmermärkte unverändert stark, schrieb Phil Buller am Donnerstag in einem Resümee der Veranstaltung. Die Stabilität, Sicherheit und Effizienz der Energieversorgung sei aus Sicht der Kunden von zunehmender Bedeutung. Auch die Automatisierung von Fabriken in China entwickele sich besser als erwartet. Unter dem Strich kämen die Unternehmen zudem bei Preisen und Kosten gut voran. ABB sei mit dem Konzernportfolio auf seinen Märkten gut positioniert./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70.00 CHF
Rating jetzt:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
87.03 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
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10:03 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 ABB Neutral UBS AG
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19.05.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
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