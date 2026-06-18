ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einer Sektorkonferenz mit einem Kursziel von 70 Franken auf "Neutral" belassen. Im Segment Elektronik seien die Endabnehmermärkte unverändert stark, schrieb Phil Buller am Donnerstag in einem Resümee der Veranstaltung. Die Stabilität, Sicherheit und Effizienz der Energieversorgung sei aus Sicht der Kunden von zunehmender Bedeutung. Auch die Automatisierung von Fabriken in China entwickele sich besser als erwartet. Unter dem Strich kämen die Unternehmen zudem bei Preisen und Kosten gut voran. ABB sei mit dem Konzernportfolio auf seinen Märkten gut positioniert./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
86.64 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-19.21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
87.03 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.57%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
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09:29
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17.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) macht am Mittwochnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
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17.06.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI in Grün (finanzen.ch)
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17.06.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
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17.06.26
|Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
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|10:03
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
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|05.06.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.05.26
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|Barclays Capital
|19.05.26
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|ABB Underweight
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|Deutsche Bank AG
|10:03
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|05.06.26
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|RBC Capital Markets
|20.05.26
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|Barclays Capital
|19.05.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
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