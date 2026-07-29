SMI 998089 / CH0009980894
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29.07.2026 15:58:15
Verluste in Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell
Der SMI bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.42 Prozent leichter bei 14’510.62 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.671 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.296 Prozent fester bei 14’614.41 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14’571.33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’485.04 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’656.05 Zählern.
So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0.480 Prozent zu. Der SMI wies vor einem Monat, am 29.06.2026, einen Wert von 14’223.90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der SMI mit 13’031.90 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, betrug der SMI-Kurs 11’958.91 Punkte.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9.54 Prozent. Bei 14’656.05 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern registriert.
SMI-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 1.44 Prozent auf 179.55 CHF), UBS (+ 1.41 Prozent auf 43.04 CHF), Lonza (+ 1.25 Prozent auf 567.20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.83 Prozent auf 206.90 CHF) und Alcon (+ 0.71 Prozent auf 56.90 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Logitech (-3.55 Prozent auf 84.68 CHF), Richemont (-2.14 Prozent auf 189.50 CHF), Amrize (-1.38 Prozent auf 40.87 CHF), Geberit (-0.90 Prozent auf 527.60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.88 Prozent auf 76.74 CHF).
SMI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’546’981 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 307.340 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.17 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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