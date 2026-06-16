ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Franken belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
69.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
82.58 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-16.44%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
82.96 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.83%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
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|Börse Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.ch)
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|Börse Zürich: SLI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
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|Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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15.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
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15.06.26
|SIX-Handel: SMI am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
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15.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert sich am Mittag stärker (finanzen.ch)
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|Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SMI aktuell (finanzen.ch)
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Aktien in diesem Artikel
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