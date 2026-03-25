ABB 65.46 CHF -2.41% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Die am 22. April anstehenden Quartalszahlen des Technologieunternehmens dürften eine immer noch starke Dynamik im Bereich Elektrifizierung belegen, schrieb Phil Buller in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Auswirkungen der Lage im Nahen Osten sollten die Schweizer im Griff haben./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.