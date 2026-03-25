Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’642 -0.6%  SPI 17’664 -0.4%  Dow 45’951 -1.0%  DAX 22’613 -1.5%  Euro 0.9168 0.2%  EStoxx50 5’566 -1.5%  Gold 4’381 -3.1%  Bitcoin 54’501 -3.4%  Dollar 0.7956 0.5%  Öl 107.7 4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Roche1203204Sika41879292Partners Group2460882Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ExxonMobil-Aktie stärker als NVIDIA: Energie-Aktien profitieren von steigenden Ölpreisen
Henkel-Aktie höher, Olapex-Aktie schiesst zweistellig hoch: Olaplex-Übernahme abgeschlossen
Historischer Rückschlag: Microsoft-Aktie erlebt tiefsten Fall seit der Finanzkrise
Produktionsstart für Optimus: Elon Musks Tesla-Aktie läutet die Ära der humanoiden Roboter ein
Wall Street-Offensive: Neue Standards für sicherere Krypto-Investments
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

64.64
CHF
-2.40
CHF
-3.58 %
17:35:40
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.03.2026 19:34:28

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

ABB
65.46 CHF -2.41%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Die am 22. April anstehenden Quartalszahlen des Technologieunternehmens dürften eine immer noch starke Dynamik im Bereich Elektrifizierung belegen, schrieb Phil Buller in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Auswirkungen der Lage im Nahen Osten sollten die Schweizer im Griff haben./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:10 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ABB

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ABB-Kurs >5 >10 >15
Fallender ABB-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
64.64 CHF 		Abst. Kursziel*:
0.56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
65.46 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.70%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?