ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 58 auf 68 Franken angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Von drei Elektrokonzernen hätten in der laufenden Berichtssaison mit ABB, GE Vernova und Vertiv drei ihre Jahresziele angehoben, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Nachfragedynamik lasse nicht nach. Er wies allerdings bei ABB auf die Bewertungsbedenken am Markt hin./rob/ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
68.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
77.08 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-11.78%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
77.10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.80%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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