LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AB Inbev vor den am 8. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Geschäfte des Brauereikonzerns hätten sich in den vergangenen Jahren beständig erholt, bis der Bud-Light-Boykott AB Inbev erschüttert habe, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun seien zwölf Monate vergangen und das erste Quartal 2024 dürfte das letzte sein, das unter den schwerwiegenden Auswirkungen gelitten haben dürfte./ck/ajx;