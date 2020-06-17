AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
31.10.2025 13:36:28
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brauereikonzern setze gen Jahresende zum Sprint an, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend nach den Zahlen und bestätigten Jahreszielen. Das lasse Spielraum für die Markterwartungen./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:00 / GMT
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
52.44 €
|
Abst. Kursziel*:
67.81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
52.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.05%
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
30.10.25
|AB Inbev will Aktien für 6 Milliarden Dollar zurückkaufen (AWP)
|
30.10.25