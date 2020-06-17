Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’217 -0.8%  SPI 16’959 -0.6%  Dow 47’626 0.2%  DAX 23’976 -0.6%  Euro 0.9269 0.0%  EStoxx50 5’666 -0.6%  Gold 4’021 -0.4%  Bitcoin 88’823 2.4%  Dollar 0.8036 0.2%  Öl 65.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Weniger Risiko und geringere Renditechancen: Wie funktionieren "Outcome-based-ETFs"?
Statt NVIDIA-Aktie: Dieser Baukonzern profitiert vom KI-Boom und erreicht neue Rekorde
Chevron und Exxon verdienen mehr - Aktien uneins
Bayer-Aktie nahezu unverändert: Prüfung von weiteren rechtlichen Schritten nach Niederlage im Fall Erickson
TKMS-Aktie schwankt: Rheinmetall, RENK, HENSOLDT - Wer gewinnt das Rüstungsrennen?
Suche...
Plus500 Depot

AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

86.95
CHF
41.82
CHF
92.67 %
17.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 13:36:28

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

AB InBev
48.78 CHF 1.61%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brauereikonzern setze gen Jahresende zum Sprint an, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend nach den Zahlen und bestätigten Jahreszielen. Das lasse Spielraum für die Markterwartungen./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf AB InBev

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender AB InBev-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender AB InBev-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
52.44 € 		Abst. Kursziel*:
67.81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
52.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.05%
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse