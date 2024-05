NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass Brauereien 2024 kostenseitig eine deutliche Entlastung spüren werden - allerdings mit regionalen Unterschieden. Langfristig bleibt er optimistisch für den europäischen Getränkesektor. Die Bewertungen seien attraktiv./tih/ag;