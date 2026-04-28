AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Outperform" belassen. Die von Anlegern befürchtete Margenbelastung im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg hält Analyst Trevor Stirling in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu europäischen Bierbrauern für übertrieben. Die Kostenbasis für 2026 sei nahezu vollständig abgesichert und die Brauereien hätten das Jahr als relativ "normal" bezeichnet./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
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Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
87.00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
62.72 €
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Abst. Kursziel*:
38.71%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
62.62 €
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Abst. Kursziel aktuell:
38.93%
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Analyst Name::
Trevor Stirling
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KGV*:
-