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28.04.2026 07:48:40

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Outperform" belassen. Die von Anlegern befürchtete Margenbelastung im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg hält Analyst Trevor Stirling in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu europäischen Bierbrauern für übertrieben. Die Kostenbasis für 2026 sei nahezu vollständig abgesichert und die Brauereien hätten das Jahr als relativ "normal" bezeichnet./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 04:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
87.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
62.72 € 		Abst. Kursziel*:
38.71%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
62.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.93%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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