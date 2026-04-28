NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Outperform" belassen. Die von Anlegern befürchtete Margenbelastung im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg hält Analyst Trevor Stirling in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu europäischen Bierbrauern für übertrieben. Die Kostenbasis für 2026 sei nahezu vollständig abgesichert und die Brauereien hätten das Jahr als relativ "normal" bezeichnet./tih/ag;