AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach der jüngsten Aktualisierung der Konsensschätzungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Eine Überprüfung der vom Brauereikonzern zusammengestellten Analystenprognosen deuteten auf nachvollziehbare Schätzungen für das erste Quartal und das Gesamtjahr hin, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet - wie auch vom Konsens erwartet - mit einem Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) im ersten Quartal von 2,6 Prozent. Seine Jahresschätzung liegt zugleich nur minimal über der Konsensprognose von 5,1 Prozent./ck/rob/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63.72 €
|
Abst. Kursziel*:
17.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.86%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
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