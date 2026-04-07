NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach der jüngsten Aktualisierung der Konsensschätzungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Eine Überprüfung der vom Brauereikonzern zusammengestellten Analystenprognosen deuteten auf nachvollziehbare Schätzungen für das erste Quartal und das Gesamtjahr hin, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet - wie auch vom Konsens erwartet - mit einem Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) im ersten Quartal von 2,6 Prozent. Seine Jahresschätzung liegt zugleich nur minimal über der Konsensprognose von 5,1 Prozent./ck/rob/ajx;