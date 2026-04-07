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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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09.04.2026 11:59:33

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach der jüngsten Aktualisierung der Konsensschätzungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Eine Überprüfung der vom Brauereikonzern zusammengestellten Analystenprognosen deuteten auf nachvollziehbare Schätzungen für das erste Quartal und das Gesamtjahr hin, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet - wie auch vom Konsens erwartet - mit einem Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) im ersten Quartal von 2,6 Prozent. Seine Jahresschätzung liegt zugleich nur minimal über der Konsensprognose von 5,1 Prozent./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63.72 € 		Abst. Kursziel*:
17.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.86%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
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Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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07.04.26 finanzen.ch Lohnende AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage? EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren eingebracht
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 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
17.03.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
10.03.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
03.03.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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 Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie (finanzen.net)
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11:59 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
08.04.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
07.04.26 AB InBev Buy UBS AG
07.04.26 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
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