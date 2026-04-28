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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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28.04.2026 10:33:06

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3850 Pence belassen. Am Aktienmarkt seien nur selten die Papiere des Käufers gefragt, schrieb Joshua Stone am Montagnachmittag anlässlich der negativen Kursreaktion auf die Übernahme von ARC Resources. Die hohe Übernahmeprämie verstärke dies nur noch./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
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Joshua Stone 		KGV*:
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