Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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zugeh. Wertpapiere
28.04.2026 10:33:06
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3850 Pence belassen. Am Aktienmarkt seien nur selten die Papiere des Käufers gefragt, schrieb Joshua Stone am Montagnachmittag anlässlich der negativen Kursreaktion auf die Übernahme von ARC Resources. Die hohe Übernahmeprämie verstärke dies nur noch./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38.50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
33.25 £
|
Abst. Kursziel*:
15.77%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
33.27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.74%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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