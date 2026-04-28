QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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28.04.2026 11:52:44
QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Deutsche Bank AG hat die QIAGEN-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten habe trotz ungünstiger Vorahnungen noch negativ überrascht, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag veröffentlichten Reaktion auf Quartalszahlen und Prognosesenkung. Er hätte gedacht, dass sich Qiagen im aktuell widrigen Umfeld besser schlage. Auch die Signale für das zweite Quartal lägen unter den Markterwartungen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der QIAGEN-Aktie zur Zeit der Analyse
Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr mit Abschlägen von 5.5 Prozent bei 30.85 EUR. 369’304 QIAGEN-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 24.6 Prozent zurück.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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