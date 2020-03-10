AB InBev 47.49 CHF 0.54% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev in einem Ausblick auf die am 30. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal von 65 auf 63 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie ein schwieriges Quartal und senkte seine Schätzung für das Jahresergebnis je Aktie des Brauereikonzerns. Der langfristige Ausblick bleibe jedoch unverändert./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.