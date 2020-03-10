AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
29.09.2025 21:41:53
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev in einem Ausblick auf die am 30. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal von 65 auf 63 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie ein schwieriges Quartal und senkte seine Schätzung für das Jahresergebnis je Aktie des Brauereikonzerns. Der langfristige Ausblick bleibe jedoch unverändert./rob/ck/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
