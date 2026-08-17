|
18.08.2026 00:00:57
Australia Consumer Sentiment Data Due On Tuesday
(RTTNews) - Australia will on Tuesday see August results for the consumer sentiment index from Westpac Bank, highlighting a very light day for Asia-Pacific economic activity.
In July, the consumer sentiment index was up 4.1 percent on month.
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst mit Verlusten -- DAX letztlich leichter -- US-Börsen schliessen tiefer -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne zum Handelsende an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt war zum Wochenstart ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigte sich ebenfalls schwächer. Auch in den USA dominierte Zurückhaltung das Geschehen. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.