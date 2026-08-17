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18.08.2026 00:00:57

Australia Consumer Sentiment Data Due On Tuesday

(RTTNews) - Australia will on Tuesday see August results for the consumer sentiment index from Westpac Bank, highlighting a very light day for Asia-Pacific economic activity.

In July, the consumer sentiment index was up 4.1 percent on month.

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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