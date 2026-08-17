Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’354 -0.3%  SPI 20’270 -0.2%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.0%  Euro 0.9385 -0.1%  EStoxx50 6’557 0.3%  Gold 4’395 0.4%  Bitcoin 51’235 0.3%  Dollar 0.8093 -0.4%  Öl 88.8 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
arGEN-X-Aktie hebt ab: Studienerfolg bei entzündlicher Erkrankung der Skelettmuskulatur
Apple-Aktie etwas höher: iKonzern ändert Anti-Tracking-Abfrage in der EU
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro
Suche...
Plus500 Depot
Kooperation 17.08.2026 09:23:00

Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars

Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars

Sandoz hat eine strategische Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung mit Shanghai Henlius Biotech (Henlius) für bis zu 10 Biosimilars abgeschlossen.

Die Kooperation umfasst zunächst Nachahmermedikamente zu Cetuximab, Evolocumab und Belimumab sowie eine Option auf eine rekombinante menschliche Hyaluronidase.

Damit erweitert der Generikahersteller seine Biosimilar-Pipeline auf 39 Wirkstoffe mit Potenzial auf bis zu 46, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Sandoz die Vermarktungsrechte für die vereinbarten Biosimilar-Produkte ausserhalb Chinas. Henlius wird derweil für die Entwicklung und Herstellung verantwortlich sein.

Die Kooperationsvereinbarung ist meilensteinabhängig und sieht eine Gesamtvergütung von bis zu 322 Millionen US-Dollar vor, heisst es weiter. Dabei könnten die kurzfristigen Zahlungen im Zusammenhang mit den ersten Produkten bis zu 100,5 Millionen Dollar betragen.

Bereits im April 2025 hatten die beiden Unternehmen eine Kommerz-Kooperation geschlossen. Dieses bezog sich auf die Entwicklung und Vermarktung eines Biosimilars zum bewährten Krebs-Mittel Ipilimumab.

Für die Sandoz-Aktie geht es an der SIX zeitweise 2,99 Prozent auf 75,18 CHF nach oben.

Basel (awp)

Weitere Links:

Sandoz-Aktie verliert: Konzern räumt Rechtsstreit in den USA mit Millionenvergleich aus

Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

10:24 Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
09:30 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
08:45 Logo WHS Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – 30‘000er-Marke verteidigt
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’957.16 19.71 S6HB9U
Short 15’270.38 13.84 SOOB1U
Short 15’818.88 8.99 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’350.21 17.08.2026 10:43:32
Long 13’772.52 19.71 S1BOXU
Long 13’464.05 13.77 STBJYU
Long 12’887.83 8.99 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
AUTO1 übertrifft mit Quartalszahlen die Markterwartungen - AUTO1-Aktie dennoch deutlich tiefer
SIG-Aktie bricht ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko

Top-Rankings

KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 33: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.