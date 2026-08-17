adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.08.2026 16:29:00
adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von adidas
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 153,10 EUR abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,8 Prozent auf 153,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'410 Punkten liegt. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 152,80 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 157,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 234'273 adidas-Aktien umgesetzt.
Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 28,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,12 Prozent.
Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,62 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,41 EUR je adidas-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 10 Jahren verdient
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die adidas-Aktie
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
16:29
|adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von adidas (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX-Handel aktuell: DAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Vormittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.