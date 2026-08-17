adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von adidas

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,8 Prozent auf 153,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'410 Punkten liegt. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 152,80 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 157,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 234'273 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 28,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,12 Prozent.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,62 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,41 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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