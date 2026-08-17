SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst

Beim Schaffhauser Verpackungsspezialisten SIG kommt es innerhalb eines Jahres zum zweiten abrupten Wechsel an der Unternehmensspitze. SIG hat Ann-Kristin Erkens mit sofortiger Wirkung zur neuen Konzernchefin ernannt. Sie ersetzt Mikko Keto, der erst im März 2026 die Führung übernommen hatte.

Aktie bricht deutlich ein

Der neuerliche Wechsel kam an der Börse gar nicht gut an. Die SIG-Aktien sackten bei sehr hohen Volumen letztlich um 17,59 Prozent auf 12,74 Franken ab. Das Tagestief wurde sogar bei 11,25 Franken notiert. Damit ist die bisherige Jahresperformance weitgehend dahin.

Als Keto im November 2025 ernannt worden war, notierte die Aktie noch bei rund 8 Franken und stieg während seiner Amtszeit fast auf den doppelten Wert. Die Börse hatte nach Einschätzung von Octavian darauf gehofft, dass Ketos Ideen zu einer deutlich höheren Profitabilität führen.

Octavian-Analyst Alessandro Foletti beurteilt die Personalentscheidung kritisch. SIG habe "schlicht und einfach" eine Fehlbesetzung getätigt. Das sollte eigentlich nicht vorkommen, passiere aber ab und zu - auch bei anderen Unternehmen. Insofern sei es wichtig, dass schnell reagiert worden sei.

Kontinuität soll Transformation sichern

Der Verwaltungsrat begründete den Wechsel mit dem Bedarf an Kontinuität in der laufenden Transformation und einem hohen Umsetzungstempo. In der aktuellen Phase hätten diese für SIG oberste Priorität. Erkens sei am besten geeignet, das Unternehmen in die nächste Phase zu führen.

Erkens hatte den Schaffhauser Konzern bereits von August 2025 bis Ende Februar 2026 interimistisch geführt. Zuvor war der langjährige CEO Samuel Sigrist im August 2025 mit sofortiger Wirkung abgetreten. Der Verwaltungsrat hatte nach dem Abgang eine umfassende Strategieüberprüfung eingeleitet.

Bei der Ankündigung von Keto hatte es vergangenen Herbst geheissen, der Finne sei "für die Umsetzung der Richtige". Seine Amtszeit bei SIG endet nun nach knapp sechs Monaten. Weitere Angaben zu den Gründen für seinen vorzeitigen Abgang machte das Unternehmen zunächst nicht.

Erkens bleibt vorerst Finanzchefin

Erkens bleibt zusätzlich Finanzchefin der SIG, bis eine Nachfolge für diese Funktion bestimmt ist. Sie hatte als Interim-CEO die Transformation aufgegleist und dabei nach Angaben des Unternehmens gute Ergebnisse erzielt.

Investorentag gewinnt an Bedeutung

In diesem Kontext gewinnt der Kapitalmarkttag am 27. Oktober 2026 noch mehr an Bedeutung, ergänzt Manuel Lang von der Bank Vontobel. Das Management müsse eine "klare und glaubwürdige" Erklärung für den Führungswechsel liefern sowie die strategische Roadmap und die Finanzziele bekräftigen. Die Firmenspitze müsse zeigen, dass das Transformationsprogramm trotz des Wechsels fest auf Kurs sei.

Der Kapitalmarkttag soll trotz der jüngsten Führungswechsel wie geplant stattfinden. Dort wird Erkens ein Update zur Strategie von SIG und zu den mittelfristigen Zielsetzungen geben.

Prognosen für 2026 bestätigt

Die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr wurden bestätigt. Demnach erwartet die Gruppe im "Übergangsjahr" 2026 weiterhin ein währungsbereinigtes und zu konstanten Kunststoffpreisen berechnetes Umsatzwachstum von 0 bis 2 Prozent sowie eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 15,7 und 16,2 Prozent.

Zweiter abrupter Wechsel in einem Jahr

Mit dem Abgang von Keto kommt es bei SIG innerhalb eines Jahres bereits zum zweiten abrupten Wechsel an der Spitze der Konzernleitung. Im April 2025 war der Schwede Ola Rollén zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt worden. Im August 2025 einigten sich Verwaltungsrat und Sigrist auf dessen Rücktritt mit sofortiger Wirkung.

AWP