Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9408 0.0%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’398 0.0%  Bitcoin 94’561 -0.1%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 66.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Roche-Aktie: Trotz Zoll-Streit - Roche sieht keine Gefahr für Schweizer Arbeitsplätze
Microsoft-Aktie: Microsoft stellt Updates ein - Millionen Rechner bald unsicher
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend
US-Regierung will Klarheit bei Zöllen auf Gold schaffen
Glencore-Aktie: Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle
Suche...
200.- Saxo-Deal
Rohstoffe aktuell 10.08.2025 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 3.398,35 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (3.398,35 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 38,37 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 20:15 Uhr auf 38,37 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.334,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.120,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.120,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’194.32 8’680.91
Gold Krügerrand 1 oz 2’819.46 2’699.39
Gold Philharmoniker 1 oz 2’841.49 2’726.80
Gold Vreneli 20 Franken 536.18 509.35
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 22’723.81 21’623.28
Silber CombiBar® 100 g 216.12 124.17
Silber Maple Leaf 1 oz 38.35 31.54
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’166.66 966.69

Meistgelesene Nachrichten

thyssenkrupp-Aktie steigt: Marinesparte TKMS wird abgespalten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ausblick: Allianz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Beliebte Strategie unter der Lupe: Wenn Gewinneraktien zur Gefahr werden
Jefferies & Company Inc.: Allianz-Aktie erhält Hold
Rheinmetall-Aktie fällt deutlich unter 1'700 Euro: Rheinmetall mit Umsatzwachstum - Marge aber unter Vorjahr
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien Schweiz Eröffnung: Nach US-Zollhammer Verluste auf breiter Front

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}