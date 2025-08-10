|Rohstoffe aktuell
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend
So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.
Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 3.398,35 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (3.398,35 US-Dollar).
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 38,37 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 20:15 Uhr auf 38,37 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.334,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.120,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.120,50 US-Dollar beziffert.
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|9’194.32
|8’680.91
|Gold Krügerrand 1 oz
|2’819.46
|2’699.39
|Gold Philharmoniker 1 oz
|2’841.49
|2’726.80
|Gold Vreneli 20 Franken
|536.18
|509.35
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|22’723.81
|21’623.28
|Silber CombiBar® 100 g
|216.12
|124.17
|Silber Maple Leaf 1 oz
|38.35
|31.54
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’166.66
|966.69
