Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’354 -0.2%  SPI 20’188 -0.2%  Dow 53’463 0.2%  DAX 25’950 -0.5%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 6’430 -0.2%  Gold 4’490 -0.7%  Bitcoin 57’156 3.5%  Dollar 0.7956 -0.2%  Öl 93.9 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Moderna44811242Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
JPMorgan-Prognose: S&P 500 könnte auf 8'000 Punkte steigen - KI als Treiber
Commerzbank-Aktie im Fokus: Ehemalige Mitarbeiter wegen Cum-Ex-Aktiendeals angeklagt
Daimler Truck-Aktie etwas fester: Weltweiter Absatz von E-Lkw und -Bussen 2025 fast verdoppelt
Pretium Real Estate Fund stärkt Kapitalbasis im Halbjahr weiter - Aktie im Fokus
Aktie im Minus: freenet will Waipu-TV wohl vollständig übernehmen
Suche...
Plus500 Depot
Rohstoffe im Blick 20.08.2026 10:13:20

Rohstoffkurse am Vormittag

Rohstoffkurse am Vormittag

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Am Donnerstagvormittag knickt der Goldpreis ein. Um 10:10 Uhr sank der Goldpreis um -0,64 Prozent auf 4.493,87 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.522,81 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Silberpreis um -0,33 Prozent auf 66,72 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 66,94 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Platinpreis um -0,22 Prozent auf 1.804,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.808,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,15 Prozent auf 1.335,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.337,00 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 92,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (91,62 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,30 Prozent.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,38 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf 85,50 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 85,83 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Haferpreis um -0,68 Prozent auf 3,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,32 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,73 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,00 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,39 Prozent auf 12,27 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,22 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,69 Prozent auf 321,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 318,90 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,77 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 1,54 Prozent auf 0,18 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,18 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,81 US-Dollar) geht es um -2,56 Prozent auf 2,74 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (16,50 US-Dollar) geht es um 0,97 Prozent auf 16,66 US-Dollar nach oben.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -0,90 Prozent auf 116,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 117,56 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (123,00 US-Dollar) geht es um -0,41 Prozent auf 122,50 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: panbazil / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochmittag schwächer
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
DocMorris-Aktie in Grün: Operativer Verlust nimmt deutlich ab
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.