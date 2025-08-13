Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.08.2025 18:18:36

Anleihe: Sulzer AG nimmt mit Doppel-Tranche 330 Mio Franken auf

Sulzer
157.62 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen

(Meldung vom Vortag mit Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Der Industriekonzern Sulzer begibt zwei Anleihen unter der Federführung der UBS zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche
Betrag:          230 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,1375%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        4 Jahre, bis 17.09.2029
Liberierung:     17.09.2025
Spread (MS):     +115 BP
Spread (Govt.):  +122 BP
ISIN:            CH1474857047
Rating:          BBB/BBB (UBS/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 15.09.2025

2. Tranche
Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,365%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 17.09.2032
Liberierung:     17.09.2025
Spread (MS):     +115 BP
Spread (Govt.):  +128 BP
ISIN:            CH1474857054
Rating:          BBB/BBB (UBS/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 15.09.2025

Der Nettoerlös aus der Emission wird zur Refinanzierung der im September 2025 fälligen Anleihe und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wie Sulzer am Mittwoch mitteilte.

pre/jb

