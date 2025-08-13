|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2025 18:18:36
Anleihe: Sulzer AG nimmt mit Doppel-Tranche 330 Mio Franken auf
(Meldung vom Vortag mit Verwendungszweck ergänzt)
Zürich (awp) - Der Industriekonzern Sulzer begibt zwei Anleihen unter der Federführung der UBS zu folgenden Konditionen:
1. Tranche Betrag: 230 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,1375% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 4 Jahre, bis 17.09.2029 Liberierung: 17.09.2025 Spread (MS): +115 BP Spread (Govt.): +122 BP ISIN: CH1474857047 Rating: BBB/BBB (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 15.09.2025 2. Tranche Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,365% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 7 Jahre, bis 17.09.2032 Liberierung: 17.09.2025 Spread (MS): +115 BP Spread (Govt.): +128 BP ISIN: CH1474857054 Rating: BBB/BBB (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 15.09.2025
Der Nettoerlös aus der Emission wird zur Refinanzierung der im September 2025 fälligen Anleihe und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wie Sulzer am Mittwoch mitteilte.
pre/jb
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSMI geht höher in den Feierabend -- DAX schliesst fest -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43'000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt konnte sich am Mittwoch in die Gewinnzone absetzen, während der deutsche Leitindex ebenso zulegte. In den USA dominierten zunächst die Bullen, dann werden Anleger vorsichtiger. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.
Top-Rankings
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}