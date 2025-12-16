Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’093 0.4%  SPI 17’960 0.3%  Dow 48’229 -0.4%  DAX 24’134 -0.4%  Euro 0.9359 0.0%  EStoxx50 5’738 -0.3%  Gold 4’313 0.2%  Bitcoin 69’129 0.5%  Dollar 0.7946 -0.2%  Öl 59.4 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Tesla11448018NVIDIA994529Rheinmetall345850
Top News
Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Galenica-Aktie reagiert kaum: Mehrheit an Online-Drogerie Puravita wird übernommen
NASDAQ revolutioniert den Aktienmarkt: Nahezu Rund-um-die-Uhr-Handel geplant
Roche-Aktie legt zu: FDA lässt zwei Brustkrebs-Diagnosetests zu - Neue Generation von Laborsystemen auf dem US-Markt
Suche...
Konjunkturdaten 16.12.2025 14:47:41

US-Arbeitsmarkt schwächelt im Oktober - im November uneinheitliche Entwicklung

US-Arbeitsmarkt schwächelt im Oktober - im November uneinheitliche Entwicklung

Am Dienstag wurden in den USA Arbeitsmarktdaten zu den Monaten Oktober und November vorgelegt, die am Markt mit Spannung erwartet wurden.

US-Arbeitsmarkt enttäuscht im Oktober mit Stellenabbau

Der US-Arbeitsmarkt hat im Oktober eine deutliche Schwäche gezeigt. Die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls) ist im Berichtsmonat um 105.000 Stellen gesunken. Damit wurde die ohnehin negative Markterwartung von einem Rückgang um lediglich 25.000 Stellen erheblich verfehlt.

US-Beschäftigung zieht im November etwas stärker als erwartet an

Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich im November uneinheitlich entwickelt. Wie das Bureau of Labor Services (BLS) mitteilte, stieg die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat um 64.000. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs von 45.000 prognostiziert. Die Arbeitslosenquote lag im November bei 4,6 Prozent. Erwartet worden waren 4,5 Prozent.

DOW JONES

Weitere Links:

10 Milliarden Dollar Klagesumme: Trump reicht Milliardenklage gegen BBC ein
Trump-Personalie sorgt für Bewegung: Krypto-Markt hofft auf neue Dynamik für Bitcoin
Warum der Bitcoin fällt: Analyst erkennt Einflussfaktoren rund um Donald Trump

Bildquelle: javarman / Shutterstock.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
DroneShield-Aktie mit Kursfeuerwerk: Neuer Europa-Grossauftrag beflügelt
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag gefragt
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet UBS-Aktie

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:00 Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne nach Arbeitsmarktdaten erwartet
15:00 USA: Arbeitslosenquote im November höher als erwartet
15:00 Aktien Frankfurt: Anleger kurz vor Jahresende vorsichtig - US-Jobdaten verpuffen
14:45 USA: Beschäftigung steigt im November stärker als erwartet
14:44 Rüstungsprojekte in Höhe von 50 Milliarden Euro im Ausschuss
14:40 IG BCE verlangt Tarifabschluss oberhalb der Inflation
14:23 Haßelmann zu Ukraine-Mission: Erst muss Putin Bomben stoppen
14:19 Merz setzt für Rentenreform auf Kapitalmarkt und Aktien
14:14 Weg frei für Kabinettsbeschluss zur Reform des Bürgergeldes
13:58 ROUNDUP/Militärtruppe für die Ukraine: Pistorius noch vorsichtig