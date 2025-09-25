Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Grosse Chance
|
25.09.2025 16:07:37
OpenAI-Chef Altman sieht Potenzial von KI im Gesundheitswesen
Der Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman, will den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen vorantreiben.
"Wir wollten dies mit GPT-5 weiter vorantreiben und mit Ärzten zusammenarbeiten." Ärzte würden es nutzen, um eine bessere Versorgung zu bieten, aber auch Patienten und andere Menschen würden es häufig für Fragen nutzen. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass dies noch viel weiter gehen wird."
Auf die Frage von Mathias Döpfner, Vorstandschef des Medienhauses Axel Springer, zur globalen Situation äusserte sich Altman beunruhigt: "Ich mache mir Sorgen, dass die Demokratie und die damit verbundenen Werte wie die Meinungsfreiheit, die sie funktionieren lassen, weltweit zunehmend angegriffen werden."
Axel Springer Award ehrt Innovation
Altman ist der neunte Preisträger des Axel Springer Awards. Mit dem undotierten Preis werden jährlich Personen gewürdigt, die laut Springer in herausragender Weise Märkte verändern. In der Vergangenheit ausgezeichnet wurden etwa Facebook-Chef Mark Zuckerberg, Amazon -Gründer Jeff Bezos, Tesla -Geschäftsführer Elon Musk sowie der Erfinder des World Wide Web, Tim Berners-Lee.
Mit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 begann der Wirbel rund um Künstliche Intelligenz. OpenAI zufolge zählt ChatGPT derzeit fast 700 Millionen wöchentliche Nutzer.
Gastredner bei der Preisverleihung war der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Er erzählte, dass er ChatGPT nutze, um für seine Töchter neue Gute-Nacht-Geschichten zu schreiben, etwa über "Nico, das Einhorn", damit er nicht immer dieselben Geschichten vorlesen müsse.
/svv/DP/men
BERLIN (awp international)
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|345.85
|-0.82%
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheid: SMI im Minus klar unter 12'000 Punkten -- DAX rutscht weiter ab -- US-Börsen tiefer -- Letztlich gemischte Vorzeichen in Asien
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen notieren ebenso erneut leichter. An den wichtigsten Aktienmärkten in Fernost ging es am Donnerstag in verschiedene Richtungen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}