KI-Aktie mit Zahlen 07.11.2025 20:56:00

SoundHound-Aktie wechselt ins Plus: Umsatz steigt stärker als erwartet - Verluste bleiben aber

Die Bilanzvorlage von SoundHound war am Markt mit Spannung erwarten worden. So liefen die Geschäfte für das KI-Unternehmen im Berichtsquartal.

SoundHound AI
11.63 CHF -2.99%
Kaufen Verkaufen
Für SoundHound AI ist das dritte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 US-Dollar nach einem EPS von -0,06 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Analystenerwartungen für das Ergebnis hatten zuvor bei -0,09 US-Dollar je Aktie gelegen.

Die Umsätze zogen unterdessen deutlich von 25,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 42,0 Millionen US-Dollar an. Sie übertrafen damit die Markterwartungen, die sich zuvor auf 40,5 Millionen US-Dollar belaufen hatten.

Die SoundHound-Aktie zeigt sich in Handel an der NASDAQ zeitweise 2,14 Prozent höher bei 14,54 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Figma überzeugt Anleger: Aktie steigt nach starkem Umsatzwachstum

Bildquelle: Inferiorz Presents / Shutterstock.com

