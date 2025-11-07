SoundHound AI Aktie 118615823 / US8361001071
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|KI-Aktie mit Zahlen
|
07.11.2025 20:56:00
SoundHound-Aktie wechselt ins Plus: Umsatz steigt stärker als erwartet - Verluste bleiben aber
Die Bilanzvorlage von SoundHound war am Markt mit Spannung erwarten worden. So liefen die Geschäfte für das KI-Unternehmen im Berichtsquartal.
SoundHound AIFür SoundHound AI ist das dritte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 US-Dollar nach einem EPS von -0,06 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Analystenerwartungen für das Ergebnis hatten zuvor bei -0,09 US-Dollar je Aktie gelegen.
11.63 CHF -2.99%
Die Umsätze zogen unterdessen deutlich von 25,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 42,0 Millionen US-Dollar an. Sie übertrafen damit die Markterwartungen, die sich zuvor auf 40,5 Millionen US-Dollar belaufen hatten.
Die SoundHound-Aktie zeigt sich in Handel an der NASDAQ zeitweise 2,14 Prozent höher bei 14,54 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Inferiorz Presents / Shutterstock.com
Nachrichten zu SoundHound AI
|
06.11.25
|Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.08.25
|SoundHound-Aktie legt zweistellig zu: SoundHound erreicht neuen Umsatzrekord (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: SoundHound AI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.05.25
|SoundHound-Aktie trotzdem in Rot: SoundHound mit kräftigem Umsatzsprung (finanzen.ch)
|
08.05.25
|Ausblick: SoundHound AI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)