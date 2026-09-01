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01.09.2026 09:01:00

Top Performance ETFs im Monat August 2026 an der SIX

ETF-Image

Zürich, 01.September.2026 09:00

Die folgenden Top ETFs haben im Monat August 2026 an der Schweizer Börse SIX die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
L&G Gold Mining UCITS ETF4595666LGIM Managers (Europe) LimitedUSD36,61%
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF2617084Market Access Asset Management LimitedEUR35,42%
Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc118790477Global XUSD34,42%
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF26419210VanEck Asset Management B.V.USD34,05%
UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis18168423UBS Fund Management (Ireland) Ltd.USD34,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners UCITS ETF USD Distributing130140721Amundi Luxembourg S.A.USD33,48%
Gold Miners Screened UCITS ETF111372653HANetf Management LimitedUSD32,88%
VanEck Gold Miners UCITS ETF26419120VanEck Asset Management B.V.USD32,87%
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)13937387BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD32,04%
Franklin FTSE Korea UCITS ETF46325073Franklin Templeton International Services S.à r.l.USD27,25%

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KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Technologiebranche, sondern sorgt auch für eine völlig neue Dynamik an den Rohstoffmärkten. In diesem Interview spricht Rohstoffexperte Professor Dr. Torsten Dennin über die Metalle hinter dem KI-Boom, warum Kupfer, Uran und Silber strategisch immer wichtiger werden und welche Chancen sich daraus für Anleger ergeben. ⚡

Der Ausbau von künstlicher Intelligenz, Rechenzentren und Elektrifizierung sorgt für einen stark steigenden Rohstoffbedarf. Im Gespräch geht es darum, welche Märkte tatsächlich profitieren, wo strukturelle Knappheit droht und welche Risiken Anleger beachten sollten.

Kupfer als zentraler Rohstoff für Elektrifizierung und KI-Infrastruktur
Strukturelle Angebotslücken bei Kupfer
Silber zwischen Industriemetall und Investment
Einfluss von Realzinsen auf Gold und Silber
Uran als Energiequelle für Rechenzentren
Chancen und Grenzen von Erdgas als Übergangstechnologie
Gallium, Germanium und seltene Erden
Versorgungssicherheit und Abhängigkeit von China
Investitionen über Minen- und Rohstoffaktien
Öl als mögliches geopolitisches Überraschungsrisiko
Gold als strategischer Sicherheitsbaustein

KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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