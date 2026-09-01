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01.09.2026 09:01:00
Top Performance ETFs im Monat August 2026 an der SIX
Zürich, 01.September.2026 09:00
Die folgenden Top ETFs haben im Monat August 2026 an der Schweizer Börse SIX die beste Performance erreicht.
|Name
|Valor
|Emittent
|Fondswährung
|Performance
|L&G Gold Mining UCITS ETF
|4595666
|LGIM Managers (Europe) Limited
|USD
|36,61%
|Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
|2617084
|Market Access Asset Management Limited
|EUR
|35,42%
|Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc
|118790477
|Global X
|USD
|34,42%
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|26419210
|VanEck Asset Management B.V.
|USD
|34,05%
|UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis
|18168423
|UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
|USD
|34,00%
|Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners UCITS ETF USD Distributing
|130140721
|Amundi Luxembourg S.A.
|USD
|33,48%
|Gold Miners Screened UCITS ETF
|111372653
|HANetf Management Limited
|USD
|32,88%
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|26419120
|VanEck Asset Management B.V.
|USD
|32,87%
|iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
|13937387
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|32,04%
|Franklin FTSE Korea UCITS ETF
|46325073
|Franklin Templeton International Services S.à r.l.
|USD
|27,25%
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