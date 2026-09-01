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Aktie bewertet 01.09.2026 11:07:45

Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Phil Buller hat eine gründliche Analyse des Siemens Energy-Papiers durchgeführt.

Siemens Energy
132.95 CHF -0.72%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Ein neuer Lieferant für Laufschaufeln und Leitschaufeln für Gasturbinen sei eher eine gute Nachricht für deren Anbieter, schrieb Phil Buller am Dienstag mit Blick auf die zusätzlichen Pläne von Elon Musk mit seinem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX. Bei Siemens Energy betreffe dies aber aktuell ohnehin lediglich 10 Prozent der Konzernumsätze und die Anlagestory werde ohnehin woanders geschrieben.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Siemens Energy-Aktie wies um 10:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.5 Prozent auf 141.52 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 73.12 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 456’365 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 18.0 Prozent zu. Die kommenden Q4 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Siemens Energy AG
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