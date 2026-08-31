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Verkaufsempfehlungen KW 35 31.08.2026 03:58:58

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

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In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 15’006.48 19.44 SJXBXU
    Short 15’297.40 13.97 S7BCRU
    Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
    SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
    Long 13’819.86 19.98 SABE5U
    Long 13’477.81 13.63 STBJYU
    Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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