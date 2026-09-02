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Lizenzvereinbarung 02.09.2026 14:01:41

Roche-Aktie legt zu: Pharmariese setzt auf chinesischen Wirkstoffkandidaten Simcere - Koop mit Treeline

Roche-Aktie legt zu: Pharmariese setzt auf chinesischen Wirkstoffkandidaten Simcere - Koop mit Treeline

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Unternehmen Simcere Pharmaceutical zur Entwicklung eines Medikaments gegen Blutkrebs geschlossen.

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Roche zahlt laut Simcere vorab 75,0 Millionen US-Dollar für die exklusiven weltweiten Rechte zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von SIM0660, einem Antikörper, der auf B-Zell-Malignome abzielt. Das Medikament könnte potenziell für die Behandlung von Blutkrebs und einige Arten von Autoimmunerkrankungen geeignet sein.

Simcere hat den Angaben zufolge je nach Entwicklungsfortschritt Anspruch auf Meilensteinzahlungen von bis zu 1,455 Milliarden US-Dollar sowie gestaffelte Lizenzzahlungen auf etwaige zukünftige Nettoumsätze.

Es handelt sich um die jüngste Kooperationsvereinbarung eines westlichen Pharmakonzerns mit einem chinesischen Arzneimittelunternehmen. Im Mai schloss das US-Unternehmen Bristol-Myers Squibb eine strategische Partnerschaft und Lizenzvereinbarung mit Hengrui Pharmaceuticals ab, die mehr als 15 Milliarden US-Dollar wert sein könnte. Anfang dieses Jahres ging Eli Lilly eine Partnerschaft mit Innovent Biologics ein, die potenziell mit bis zu 8,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Die Aktie von Simcere notierte letztlich um 7,64 Prozent höher bei 11,83 Hongkong-Dollar. Die Roche-Aktie zeigt sich an der SIX dagegen 0,78 Prozent fester bei 360,00 Franken.

Roche kooperiert mit Treeline bei Lymphom-Therapie

Der Pharmakonzern Roche arbeitet mit dem US-Biotechunternehmen Treeline Biosciences bei der Entwicklung einer neuen Kombinationstherapie gegen bestimmte Formen von Lymphdrüsenkrebs zusammen. Dabei soll Treelines Wirkstoffkandidat TLN-121 in Kombination mit den Roche-Medikamenten Columvi (Glofitamab) und Lunsumio (Mosunetuzumab) untersucht werden.

Erforscht werden sollen die Kombinationen bei Patienten mit B-Zell-Lymphomen, darunter dem diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL), wie Treeline am Mittwoch mitteilte. Treeline werde die Phase-1-Studie finanzieren und durchführen, während Roche die bereits zugelassenen Krebsmedikamente Glofitamab und Mosunetuzumab für bestimmte Studiengruppen bereitstelle. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Treeline will mit der kombinierten Behandlung im vierten Quartal 2026 beginnen. Präklinische Untersuchungen hätten Hinweise darauf geliefert, dass TLN-121 die Wirkung der beiden Roche-Therapien verstärken könnte. TLN-121 werde derzeit bereits als Einzeltherapie in einer Phase-1-Studie getestet.

Von Megan Cheah

DOW JONES

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