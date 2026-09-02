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Tops & Flops 02.09.2026 03:48:57

Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

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So bewegten sich die einzelnen Commodities im August 2026:

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