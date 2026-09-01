Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’286 -0.8%  SPI 20’111 -0.8%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’258 -1.2%  Euro 0.9389 0.2%  EStoxx50 6’420 -1.0%  Gold 4’449 -0.2%  Bitcoin 63’840 1.9%  Dollar 0.8082 -0.2%  Öl 90.7 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Novartis1200526Amrize143013422Stadler Rail217818Sandoz124359842Sika41879292Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Dividenden-Check H1: Newmont oder Barrick - Welche Goldaktie bietet jetzt die bessere Rendite?
August 2026: Die Expertenmeinungen zur Walmart-Aktie
Suche...
Plus500 Depot
Portfolio-Check 01.09.2026 03:03:01

Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot

Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot

Milliarden-Depot im Wandel: Die Deutsche Bank legt ihr 344 Milliarden Dollar schweres US-Portfolio offen. Welche Top-Aktien neu dabei sind und wo das Frankfurter Institut umgeschichtet hat.

  • Deutsche Bank hat ihr US-Aktienportfolio zum 30. Juni offengelegt
  • Im Portfolio gab es sowohl neue Werte als auch spürbare Umschichtungen
  • Zu- und Verkäufe in den Top 10

Da das US-Aktiendepot der Deutschen Bank ein Volumen von rund 344,43 Milliarden US-Dollar aufweist, muss sie ihre US-Wertpapierbestände auch für das zweite Quartal 2026 offenlegen. Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten US-Aktienbeteiligungen des Frankfurter Instituts, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtportfolio. Gegenüber dem ersten Quartal gab es dabei erneut Bewegung in den Top Ten, mit neuen Positionen ebenso wie mit grösseren Umschichtungen bei bestehenden Werten. Datenstichtag ist der 30. Juni 2026.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch


×

    Weitere Links:

    Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
    Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
    Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu

    Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,D K Grove / Shutterstock.com
    In eigener Sache

    Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

    Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

    Weiterlesen!
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

    Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
    ✅ Wabtec
    ✅ Eli Lilly
    ✅ Novartis

    https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

    Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

    Inside Trading & Investment

    31.08.26 Logo WHS Marvell stürzt trotz Rekordzahlen ab: Was stimmt beim 120-Milliarden-Google-Deal nicht?
    31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
    31.08.26 Marktüberblick: Autowerte gesucht
    31.08.26 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
    31.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
    27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
    25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
    13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
    07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 14’872.72 19.86 SL4BRU
    Short 15’183.41 13.85 SMYBKU
    Short 15’773.58 8.83 STBNIU
    SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
    Long 13’709.51 20.00 SZBKGU
    Long 13’377.90 13.78 SJBMDU
    Long 12’817.36 8.97 BSU9TU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Inside ETF

    13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
    07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
    08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

    Meistgelesene Nachrichten

    Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
    Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
    Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
    August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
    So schätzen Analysten die UBS-Aktie ein
    Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
    Home Depot Aktie News: Home Depot büsst am Montagvormittag ein
    UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    Zinssorgen im Blick: US-Börsen letztlich leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot

    Top-Rankings

    August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
    Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im August 2026
    Welche Aktie macht das Rennen?
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im August 2026
    Welcher Rohstoff macht das Rennen?
    Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.