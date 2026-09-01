Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot

Deutsche Bank hat ihr US-Aktienportfolio zum 30. Juni offengelegt

Im Portfolio gab es sowohl neue Werte als auch spürbare Umschichtungen

Zu- und Verkäufe in den Top 10

Da das US-Aktiendepot der Deutschen Bank ein Volumen von rund 344,43 Milliarden US-Dollar aufweist, muss sie ihre US-Wertpapierbestände auch für das zweite Quartal 2026 offenlegen. Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten US-Aktienbeteiligungen des Frankfurter Instituts, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtportfolio. Gegenüber dem ersten Quartal gab es dabei erneut Bewegung in den Top Ten, mit neuen Positionen ebenso wie mit grösseren Umschichtungen bei bestehenden Werten. Datenstichtag ist der 30. Juni 2026.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch