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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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01.09.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis zündet am Nachmittag Kursrakete

Novartis Aktie News: Novartis zündet am Nachmittag Kursrakete

Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 6,3 Prozent auf 131,06 CHF.

Novartis
130.96 CHF 6.38%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Novartis legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 6,3 Prozent auf 131,06 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'327 Punkten tendiert. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 132,48 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,02 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'489'987 Novartis-Aktien.

Am 01.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 132,48 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 1,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 96,03 CHF fiel das Papier am 18.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 36,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,46 USD. Am 21.07.2026 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 11.39 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Novartis dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,78 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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