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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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Aktie im Blick 01.09.2026 13:52:44

Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Rheinmetall-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Rheinmetall
1026.80 CHF -2.12%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1800 Euro auf "Buy" belassen. Die durchgesickerten deutschen Rüstungspläne für 2027 stützten die Anlagestory, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 13:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 3.3 Prozent auf 1’074.60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 67.50 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82’486 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 30.5 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 05.11.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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