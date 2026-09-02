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Geändert am: 02.09.2026 07:16:28

Eskalation im Iran-Krieg: Asiens Börsen im Minus

An den Märkten in Asien geht es am Mittwoch nach unten.

SCHWEIZ

Am Dienstag präsentierte sich der heimische Leitindex fester.

Der SMI bewegte sich zu Beginn im Plus, rutschte dann aber zeitweise auf rotes Terrain ab. Im Laufe des Tages konnte er seine Verluste wieder abschütteln und ging schliesslich 0,34 Prozent höher bei 14'334,79 Punkten in den Feierabend.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich uneins. Der SPI beendete den Handel 0,19 Prozent stärker bei 20'149,63 Stellen, während der SLI letztlich 0,04 Prozent höher bei 2'294,26 Einheiten notierte.

Die Mehrheit der Titel notierte im Minus. Eine feste Stütze blieb allerdings Novartis nach positiven Studiendaten. Zum Auftakt in den saisonal eher schwachen Börsenmonat September lieferte zudem die sich dem Ende zuneigende Berichtssaison nochmals kräftige Impulse in beide Richtungen.

Belastet wurden die Aktienmärkte vor allem von Inflations- und Zinssorgen. "Die Kombination aus hohen Bewertungen, steigenden Ölpreisen und anziehenden Renditen macht die Märkte zunehmend nervös", sagte ein Marktbeobachter. Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche gilt seit geraumer Zeit als weitgehend eingepreist. Seit den jüngsten Äusserungen von US-Notenbankchef Kevin Warsh rechnen die Märkte inzwischen auch für September mit einem Zinsschritt der Fed. Die SNB dürfte angesichts der weiterhin niedrigen Inflation in der Schweiz dagegen vorerst stillhalten.

Zusätzliche Unsicherheit brachte die erneute Eskalation zwischen den USA und Iran. Erstmals seit Ende Juli griffen US-Streitkräfte zu Wochenbeginn wieder Ziele im Iran an, worauf Teheran mit Gegenschlägen reagierte. In der Folge zogen die Ölpreise weiter an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verlor im Dienstagshandel deutlich.

Der DAX begann die Sitzung bereits schwächer und rutschte im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Er verabschiedete sich mit einem Minus von 1,1 Prozent bei 25'970,11 Zählern in den Feierabend.

Der DAX setzte seine Korrektur vom jüngsten Rekordhoch bei 26'618 Punkten zum Start in den September fort. Dabei fiel der deutsche Leitindex erstmals seit Juli wieder unter die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie. Der Aktienmarkt hat auf hohem Niveau ein Problem mit steigenden Zinsen am Anleihemarkt und anziehenden Ölpreisen. Inzwischen wird am Markt für den September mit einer US-Zinserhöhung gerechnet.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners erinnerte zudem daran, dass der September üblicherweise ein schwacher Börsenmonat ist. Allerdings stehe für den abgelaufenen August, der im Durchschnitt ebenfalls negativ verlaufe, eine positive Bilanz zu Buche, relativierte er.

Aktienstratege Mislav Matejka von der US-Bank JPMorgan traut den Aktienmärkten bis zum Jahresende einen weiteren Anstieg zu. Denn die Unternehmensgewinne sollten auch in den kommenden Monaten stark ausfallen, schrieb er. Rückenwind erwartet er zudem von den gestiegenen Gewinnerwartungen und einer Erholung der Einkaufsmanagerindizes. Vor diesem Hintergrund sollten sich die anziehenden Anleihezinsen "nicht als unüberwindbares Hindernis" für die Aktienkurse erweisen.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Dienstag weiter nach unten.

Der Dow Jones verlor bereits zur Startglocke und blieb auch im Verlauf in Rot. Er beendete die Sitzung 0,79 Prozent schwächer bei 52'767,41 Punkten.
Der technologielastige NASDAQ Composite verzeichnete deutliche Verluste, nachdem er bereits zu Handelsbeginn absackte. Zum Handelsende ging er um 1,03 Prozent auf 26'099,77 Zähler zurück.

Hauptursache für die getrübte Stimmung war der Anstieg der Anleiherenditen. Am Markt setzt sich zunehmend die Erwartung durch, dass die US-Notenbank noch in diesem Monat eine Leitzinsanhebung vornehmen wird. Auslöser dieser Spekulationen ist die falkenhaft eingeordnete Rede von Fed-Chef Kevin Warsh beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am vergangenen Freitag.

Zusätzliche Inflationssorgen schürte der kräftige Anstieg der Ölpreise. Treiber dieser Entwicklung sind erneut aufgeflammte militärische Konfrontationen zwischen den USA und dem Iran. Nach US-Angriffen auf iranische Ziele reagierte Teheran mit Schlägen gegen Standorte mit US-Truppen in Jordanien.

Laut der Finanzgruppe MUFG bleibt die Lage für den Öltransport auf See äusserst angespannt, was auch durch den Bericht über eine Attacke auf einen Tanker nahe dem Oman unterstrichen wird, so Dow Jones Newswires. Für eine leichte Erleichterung sorge jedoch der Umstand, dass die Ölproduzenten die Passage durch die Strasse von Hormus trotz der bestehenden Risiken weiterhin nutzen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchen am Mittwoch Verluste.

So fällt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise um leichte 0,15 Prozent auf 66.215,34 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,82 Prozent tiefer bei 3.947,26 Zählern.

Auch in Hongkong geht es abwärts: Der Hang Seng verliert 0,96 Prozent auf 25.087,22 Einheiten.

Mit zum Teil heftigen Abschlägen präsentieren sich die Leitbörsen in Südostasien am Mittwoch im späten Geschäft. Hintergrund sind die wegen einer erneuten Eskalation im Iran-Krieg über Nacht deutlich gestiegenen Ölpreise. US-Präsident Donald Trump erklärte, die US-Angriffe seien als Vergeltung für den Versuch des Iran erfolgt, die Strasse von Hormus am Wochenende zu verminen und US-Soldaten im Nahen Osten anzugreifen. Der Iran reagierte mit dem Abfeuern von Raketen und Drohnen. Jordanien, Kuwait und Bahrain meldeten feindlichen Beschuss. Die höheren Ölpreise treiben indes die globalen Anleiherenditen nach oben und schüren erneut die Befürchtung von Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation. Höhere Marktzinsen belasten die Aktienmärkte - vor allem die technologielastigen in Japan und Südkorea. Auch Rekordumsätze und eine angehobene Jahresprognose von Dell Technologies in den USA heben die Stimmung im Technologiesektor kaum.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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