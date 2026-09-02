|Blick ins Depot
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02.09.2026 03:54:40
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröffentlicht. So hat der Schweizer Finanzdienstleister im abgelaufenen Jahresviertel investiert.
An der Spitze des Rankings dominieren weiterhin die Big-Tech-Schwergewichte.
Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten US-Aktienpositionen des Versicherers - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch
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