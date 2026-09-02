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Blick ins Depot 02.09.2026 03:54:40

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft

Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröffentlicht. So hat der Schweizer Finanzdienstleister im abgelaufenen Jahresviertel investiert.

Die Zurich Insurance Group hat ihre US-Aktienbeteiligungen für das zweite Quartal 2026 offengelegt. Aus dem aktuellen 13F-Filing zum 30. Juni 2026 geht hervor, dass der Schweizer Versicherungskonzern im abgelaufenen Jahresviertel gezielte Akzente im US-Aktienportfolio setzte. Während das Asset-Management bei Halbleiterwerten wie AMD und Micron sowie beim Pharmariesen Eli Lilly spürbar nachkaufte, wurden bei Microsoft und Apple Gewinne realisiert.

An der Spitze des Rankings dominieren weiterhin die Big-Tech-Schwergewichte.
Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten US-Aktienpositionen des Versicherers - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch


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