Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück

Zum Handelsende fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.70 Prozent auf 53’185.90 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.024 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.097 Prozent auf 53’611.94 Punkte an der Kurstafel, nach 53’559.99 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 53’123.62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 53’462.60 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’485.03 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, mit 51’032.46 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der Dow Jones mit 45’544.88 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.93 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2.12 Prozent auf 206.14 USD), Walmart (+ 1.73 Prozent auf 104.87 USD), NVIDIA (+ 1.48 Prozent auf 220.78 USD), Procter Gamble (+ 0.93 Prozent auf 145.12 USD) und Salesforce (+ 0.60 Prozent auf 257.54 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Amazon (-2.50 Prozent auf 259.77 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.18 Prozent auf 335.41 USD), Honeywell Technologies (-1.79 Prozent auf 213.53 USD), Sherwin-Williams (-1.75 Prozent auf 338.81 USD) und 3M (-1.44 Prozent auf 171.83 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37’338’250 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4.525 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch