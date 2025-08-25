Wenig Bewegung am Devisenmarkt: So steht es um Franken, Dollar und Euro

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Vor dem Wochenende noch hatte die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September die US-Währung belastet. Auslöser war eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell beim Notenbankertreffen in Jackson Hole, in der er Risiken für den amerikanischen Arbeitsmarkt hervorhob.

Zum Schweizer Franken etwa notierte der Dollar bei 0,8060 und damit rund einen halben Rappen über seinem Tagestief. Auch zum Euro hat der "Greenback" deutlich Boden gut gemacht: Aktuell geht das Währungspaar zu 1,1621 um, nach 1,1703 am späten Nachmittag. Gemeinschaftswährung verbilligte sich auch zum Franken auf 0,9366.

awp-robot/rw

Zürich (awp)