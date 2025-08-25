Euro - Schweizer Franken EUR - CHF
25.08.2025 21:17:00
Wenig Bewegung am Devisenmarkt: So steht es um Franken, Dollar und Euro
Am Devisenmarkt legt am Montagabend der US-Dollar deutlich zu.
Zum Schweizer Franken etwa notierte der Dollar bei 0,8060 und damit rund einen halben Rappen über seinem Tagestief. Auch zum Euro hat der "Greenback" deutlich Boden gut gemacht: Aktuell geht das Währungspaar zu 1,1621 um, nach 1,1703 am späten Nachmittag. Gemeinschaftswährung verbilligte sich auch zum Franken auf 0,9366.
awp-robot/rw
Zürich (awp)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9367
|
-0.30
|Türkische Lira
|
50.7954
|
-0.78
|Baht
|
40.2726
|
-0.37
|Bitcoin - US Dollar
|
111175.0649
|
-1.98
|Real
|
6.7097
|
-0.89
|Kuna
|
8.7264
|
-0.93
|US-Dollar
|
0.8069
|
0.67
|Zloty
|
4.5488
|
0.22
|Euro - US Dollar
|
1.161
|
-0.96
|Ripple - US Dollar
|
2.9003
|
-4.19
|Forint
|
424.2876
|
0.82
|Bitcoin - Euro
|
95759.0857
|
-1.14
|Ripple
|
0.4274
|
3.80
|Rubel
|
99.998
|
0.35
Börse aktuell - Live TickerWall Street uneinheitlich -- SMI und DAX beenden Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag etwas schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenso kleine Verluste. An der Wall Street geht es am Montag in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Indizes verbuchten zum Wochenstart Gewinne.
finanzen.net News
