Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 -0.5%  SPI 16’967 -0.4%  Dow 45’323 -0.7%  DAX 24’273 -0.4%  Euro 0.9367 -0.3%  EStoxx50 5’444 -0.8%  Gold 3’366 -0.2%  Bitcoin 89’691 -1.4%  Dollar 0.8069 0.7%  Öl 68.7 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Apple-Aktie etwas leichter: Elon Musk geht gerichtlich gegen Apple und ChatGPT vor
NIO-Aktie profitiert von Vorstellung des neuen ES8 - Q2-Zahlen voraus
GMX erzielt Teilerfolg gegen Google - Alphabet-Aktie dennoch stark
JDE-Peet's-Aktie im Turbomodus: Übernahme durch Keurig Dr Pepper soll neuen Kaffee-Champion hervorbringen
Intel-Aktie schwach: Intel mit neuer Eigentümerstruktur - USA sichern sich zehn Prozent
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/EUR
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/EUR

Gegenbewegung 25.08.2025 21:17:00

Wenig Bewegung am Devisenmarkt: So steht es um Franken, Dollar und Euro

Wenig Bewegung am Devisenmarkt: So steht es um Franken, Dollar und Euro

Am Devisenmarkt legt am Montagabend der US-Dollar deutlich zu.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

Jetzt informieren

Vor dem Wochenende noch hatte die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September die US-Währung belastet. Auslöser war eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell beim Notenbankertreffen in Jackson Hole, in der er Risiken für den amerikanischen Arbeitsmarkt hervorhob.

Zum Schweizer Franken etwa notierte der Dollar bei 0,8060 und damit rund einen halben Rappen über seinem Tagestief. Auch zum Euro hat der "Greenback" deutlich Boden gut gemacht: Aktuell geht das Währungspaar zu 1,1621 um, nach 1,1703 am späten Nachmittag. Gemeinschaftswährung verbilligte sich auch zum Franken auf 0,9366.

awp-robot/rw

Zürich (awp)

Weitere Links:

Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Krypto erklärt: Chancen und Grenzen der Tokenisierung von Vermögenswerten
Manipulation des Kryptomarkts: Das versteht man unter Wash-Trading

Bildquelle: Yu Lan / Shutterstock.com,Keystone,filmfoto / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9367 -0.0028
-0.30
USD/CHF 0.8069 0.0053
0.67
USD/JPY 147.8310 0.9510
0.65

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Die Zukunft des Geldes: Bitcoin, Ripple oder Ethereum - wer macht das Rennen?
Gold, Öl & Co. in KW 34: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
PUMA-Aktie +15 Prozent: Milliardärsfamilie Pinault denkt offenbar über Verkauf von PUMA-Beteiligung nach
Wall Street uneinheitlich -- SMI und DAX beenden Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT - Rüstungsaktien im Aufwind: Zinssignale stützen

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}