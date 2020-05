Streit um Kyptowährung und deren Schöpfer: Bitcoin SV will der "wahre" Bitcoin sein

Seit Jahren beharrt Craig Wright darauf, hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto zu stecken und somit der Erfinder des Bitcoin zu sein. Der Australier steckt hinter der Bitcoin Association, die - wie könnte es anders sein - ihren Bitcoin SV als den ursprünglichen Bitcoin bezeichnet.

• Craig Wright will weiter Satoshi Nakamoto sein• Bitcoin Association bezeichnet Bitcoin SV als den echten Bitcoin• Identität des Bitcoin-Erfinders bis heute nicht geklärt

Die Bitcoin Association, die sich mit der Weiterentwicklung von Bitcoin SV beschäftigt, legte vor kurzem einen Jahresbericht vor. "Es war ein grosses Jahr für den ursprünglichen Bitcoin und ein grosses Jahr für die Bitcoin Association. Bitcoin SV hat das ursprüngliche Protokoll von Bitcoin wiederhergestellt, sodass es massiv skaliert werden kann, um als elektronisches Peer-to-Peer-Bargeld zu fungieren und die Blockchain-Plattform bereitzustellen für die Zukunft des globalen Unternehmens", lobt der Vorsitzende Jimmy Nguyen in ein paar ersten Worten an die Belegschaft das Unternehmen. SV, das soll für "Satoshi Vision" stehen und belegen, dass es sich bei Bitcoin SV um den einzig wahren, ursprünglichen Bitcoin handelt. Kaum verwunderlich: Hinter der Bitcoin Association steht unter anderem Craig Wright, der behauptet hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto zu stecken und somit der Erschaffer der ältesten Kryptowährung zu sein.

Wright vor Gerichtsverhandlung

Der selbsternannte Bitcoin-Erfinder Craig Wright befindet sich derweil in einem Rechtsstreit mit dem Bruder seines ehemaligen Freundes und Partners Dave Kleiman, mit dem er in der Vergangenheit gemeinsam Bitcoin geschürft haben soll. Dave Kleiman ist inzwischen verstorben, doch seine Erben kämpfen nun um den Anspruch an der Hälfte von etwa 1,1 Millionen Bitcoin, die Craig und Kleiman gemeinsam gemint haben sollen. Jedoch sollen die Bitcoin im sogenannten Tulip Trust verwahrt sein, einer Art Wallet, von der die Coins nur unter Zustimmung mehrerer Parteien bewegt werden können. Der Streit zieht sich bereits über mehr als zwei Jahre - nun soll der Fall wohl im Sommer dieses Jahres vor Gericht verhandelt werden.

Nach wie vor ist nicht geklärt, wer tatsächlich der Erfinder des Bitcoins ist. Das White Paper für die Kryptowährung wurde damals ohne Namen veröffentlicht. Und so behauptet Craig Wright seit geraumer Zeit hinter Satoshi Nakamoto zu stecken. Die nötigen Beweise hierfür konnte er bisher aber nicht erbringen - ein solcher Hinweis darauf wären zum Beispiel die 1,1 Millionen Bitcoin gewesen, die er aber bis heute nicht auftreiben konnte.

