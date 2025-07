US-Handelsabkommen mit Japan: SMI und DAX mit deutlichen Gewinnen erwartet -- Nikkei 225 zieht kräftig an

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Mittwoch klar steigen.

Der SMI zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,92 Prozent fester bei 12'004 Punkten. Am Vortag hatte er sich schlussendlich bei 11'893,82 Punkten (-0,36 Prozent) aus dem Handel verabschiedet.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendeten den Dienstagshandel 0,5 Prozent leichter bei 16'618,57 Zählern respektive 0,64 Prozent niedriger bei 1'973,26 Indexpunkten.

Mit einer kräftigen Erholung am heimischen Aktienmarkt rechnen Marktteilnehmer zur Eröffnung am Mittwoch. Händler verweisen auf die starken Vorlagen der asiatischen Märkte und von den US-Index-Futures, nachdem die USA nun Handelsabkommen mit Japan und mit den Philippinen geschlossen haben. Der reziproke Zoll für Japan wurde überwiegend auf 15 von 25 Prozent zurückgenommen. Daneben steht weiterhin die Berichtssaison im Blick.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte am Mittwoch zum Start klar zulegen.

Der DAX gewinnt in vorbörslichen Indikationen zeitweise 1,00 Prozent auf 24'283 Punkte. Am Vortag verabschiedete er sich 1,09 Prozent niedriger bei 24'041,90 Zählern.

Der DAX dürfte am Mittwoch deutlich stärker starten. Tags zuvor war er zwischenzeitlich mit 23'921 Punkten exakt an seine 50-Tage-Linie abgerutscht, bevor eine gewisse Stabilisierung einsetzte. Letztlich schaffte er es sowohl zurück über 24'000 Punkte als auch über die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigeren Trend abbildet. Vor der anrollenden Berichtssaison und der näher rückenden Frist im Zollstreit mit den USA setzt sich der Schlingerkurs im DAX damit fort. Für Hoffnung sorgt ein "massives" Handelsabkommen mit Japan, das US-Präsident Trump verkündete. Darin habe man sich auf "gegenseitige" Zölle von 15 Prozent geeinigt. Zuvor hatte Trump noch Zölle in Höhe von 25 Prozent gefordert. Die Tokioter Börse feierte und die Europäer hoffen auf eine Blaupause für ihre laufenden Verhandlungen.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones konnte ein leichtes Plus von 0,40 Prozent auf 44'502,28 Punkte einfahren.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab unterdessen 0,39 Prozent nach und schloss bei 20'892,68 Zählern.

Je näher das Fristende für das Inkrafttreten der US-Zölle am 1. August rückt, desto mehr stieg die Verunsicherung an der Wall Street. Frische Impulse, die möglicherweise die Berichtssaison der Unternehmen parat halten könnte, könnten jedoch für Bewegung sorgen. Denn die Geschäftsausweise und Ausblicke der Unternehmen könnten Einblicke in das Konsumverhalten in Zeiten erhöhter Inflation und Zollaktivitäten gewähren. "Wir schauen nach vorn, um in den kommenden Wochen weitere Details über das Zollmanagement und die allgemeinen Unternehmensaussichten zu erfahren. Bisher wurde unsere Sorge, dass Investoren zu schnell dazu neigen, die Auswirkungen von Zöllen zu ignorieren, nicht gemindert", sagt Aktienstrategin Lori Calvasina von RBC Capital Markets. Unterdessen erhöht das Weisse Haus den Druck auf die Handelspartner. Die US-Regierung könnte vor Anfang August weitere Zollbriefe versenden oder neue Handelsabkommen abschliessen, sagte die Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt. Viele Länder arbeiten noch daran, vor Ende des Monats Handelsabkommen zu schliessen, obwohl einige, darunter die Europäische Union, Pläne für den Fall vorbereiten, dass keine Einigung erzielt werden kann.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen verbuchen am Mittwoch teils kräftige Aufschläge.

In Japan springt der Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 3,83 Prozent auf 41'299 Punkte hoch.

Ebenfalls aufwärts geht es auf dem chinesischen Festland: Dort gewinnt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,68 Prozent auf 3'606 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich ebenfalls stark und steigt derweil um 1,48 Prozent auf 25'501 Einheiten.

Die Bekanntgabe eines Handelsabkommens zwischen den USA und Japan sorgt zur Wochenmitte für kräftig steigende Kurse an der Börse in Tokio. Die USA und Japan haben ein Handelsabkommen geschlossen, teilte US-Präsident Donald Trump in einem Beitrag auf Truth Social mit. Trump erklärte, dass er die sogenannten reziproken Zölle für das Land auf 15 Prozent festlegen werde.

Im Rahmen des Abkommens werde Japan 550 Milliarden Dollar in den USA investieren, so Trump in seinem Beitrag weiter. Die USA würden "90 Prozent der Gewinne" aus den Investitionen erhalten, so Trump, ohne weitere Details zu nennen. Japan werde ausserdem "sein Land für den Handel öffnen, einschliesslich Autos und Lastwagen, Reis und bestimmten anderen landwirtschaftlichen Produkten", postete Trump. Entscheidend für Japan und seine wichtige Autoindustrie ist laut Japans Chefunterhändler Ryosei Akazawa, dass die Zölle auf Kraftfahrzeuge ebenfalls von den derzeitigen 25 Prozent auf 15 Prozent gesenkt werden. An den Zöllen auf Stahl, die derzeit bei 50 Prozent liegen, werde sich jedoch nichts ändern.

Das Handelsabkommen deute auf eine Wiederaufnahme des Straffungszyklus der Bank of Japan (BoJ) in diesem Jahr hin, schreibt Marcel Thieliant von Capital Economics in einem Kommentar. Das Abkommen beseitige ein wichtiges Abwärtsrisiko für die japanische Wirtschaft, so der Leiter des Asien-Pazifik-Raums. "Da die Handelsverhandlungen nun offenbar erfolgreich verlaufen sind, wird Premierminister Ishiba Berichten zufolge bis August zurücktreten", so der Teilnehmer weiter. Dies sollte angesichts der schlechten Ergebnisse der Liberaldemokratischen Partei bei den Oberhauswahlen am vergangenen Sonntag keine grosse Überraschung sein, fügt er hinzu. Alles in allem bestärkten die jüngsten Entwicklungen die Überzeugung von Capital Economics, dass die BoJ ihre Zinsen auf ihrer Sitzung im Oktober wieder anheben werde.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires