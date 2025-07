Handelsoptimismus bleibt vor EZB-Leitzinsentscheid: SMI und DAX in Grün erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei 225 erneut deutlich stärker

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag stärker erwartet.

Der SMI legt vorbörslich zeitweise 1,01 Prozent auf 12'199 Punkte zu. Sein Schlussstand vom Vortag: 12'077,07 Zähler (+1,54 Prozent).

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigten sich am Mittwoch ebenfalls sehr stark. So gewann der SPI zum Handelsschluss 1,28 Prozent auf 16'831,13 Indexpunkte, während der SLI schlussendlich 1,49 Prozent auf 2'002,62 Zähler zulegte.

Mit einem tendenziell freundlichen Aktienmarkt rechnen Händler am Donnerstag. Angesichts der Fülle an Informationen mit Quartalszahlen, der Zinsentscheidung bei der Europäischen Zentralbank (EZB), neuen Einkaufsmanager-Indizes und gleichzeitig der Hoffnung auf einen Zoll-Deal mit den USA, dürften sich die Börsen auf das Zoll-Thema konzentrieren. Berichte deuten auf einen 15-Prozent-Tarif für die EU hin, ähnlich wie für Japan. Nachdem US-Präsident Donald Trump die Börsen in der Vorwoche noch mit angedrohten 30 Prozent erschreckt hatte, dürfte dies für Erleichterung sorgen.

Bei der EZB rechnen indes 91 Prozent der Marktteilnehmer mit keiner Zinssenkung. Zuletzt war der Einlagensatz bereits im Juni auf 2,00 Prozent gesenkt worden und liegt damit bereits auf aktuellen Inflationsniveaus. Dazu steht die neuen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus an. Getoppt wird die Informationsflut von vielen Quartalsdaten.

DEUTSCHLAND

Der DAX steuert am Donnerstag auf einen positiven Handelsstart zu.

Der DAX steigt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 1,21 Prozent auf 24'533 Punkte. Am Vortag verbuchte er einen Zuschlag von 0,83 Prozent auf 24'240,82 Zähler.

Der DAX dürfte sich am Donnerstag von der starken Wall Street mitziehen lassen. Dabei könnte er die Charthürde um 24'500 Punkte neben und wieder auf seinen zwei Wochen alten Höchststand bei 24'639,10 Punkten zusteuern. Die europäischen Anleger zeigten sich tags zuvor bereits optimistisch, dass in den Verhandlungen im Zollstreit zwischen der EU und den USA letztlich ein ähnlich milderer Deal gelingt wie zwischen Japan und den USA. Am Abend hatte die "Financial Times" bereits berichtet, dass genau dies bevorstünde. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hatte vor seinem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine bevorstehende Einigung angedeutet. Nach dem Treffen zeigten sich beide Politiker allerdings entschlossen zu möglichen Gegenmassnahmen bereit - die vorherige Andeutung von Merz wurde nicht wiederholt.

In den aktuellen Verhandlungen zwischen der EU und den USA soll verhindert werden, dass die Vereinigten Staaten Einfuhrabgaben ab 1. August in Höhe von 30 Prozent erheben. Im Falle von Japan wurde sich auf die Hälfte geeinigt. US-Präsident Trump sagte zuletzt: "Wenn sie zustimmen, die Union für amerikanische Unternehmen zu öffnen, dann werden wir einen niedrigeren Zoll erheben."

Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Europäische Zentralbank (EZB). Die EZB wird bei ihrer dann anstehenden Zinsentscheidung die Leitzinsen voraussichtlich nicht weiter senken, sondern stabil halten. Insbesondere der Handelsstreit zwischen der Europäischen Union und den USA spricht nach Einschätzung von Experten für eine Zinspause.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte im Plus.

Der Dow Jones hat bereits zum Ertönen der Startglocke zugelegt und hielt sich auch anschliessend in der Gewinnzone. Er beendete die Sitzung 1,14 Prozent höher bei 45'010,29 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg zum Beginn des Mittwochshandels leicht und konnte weiterhin Gewinne verbuchen. Sein Schlussstand: 0,61 Prozent im Plus bei 21'020,02 Zählern.

Positive Entwicklungen im internationalen Handelskonflikt sorgten am Mittwoch für Auftrieb an der Wall Street und trieben den S&P 500 auf ein neues Allzeithoch bei 6'360,64 Punkten. Eine möglicherweise bevorstehende Einigung im Zollkonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union hat den US-Aktienmärkten am Mittwoch weiteren Auftrieb gegeben.

US-Präsident Donald Trump verkündete den Abschluss von Handelsabkommen mit Japan und den Philippinen. Für Japan sollen die sogenannten reziproken Zölle bei 15 Prozent liegen. Während die Nachrichten den japanischen Aktienmarkt auf den höchsten Stand seit Juli 2024 katapultierten, fällt die Reaktion in den USA verhaltener aus. Grund dafür ist das weiterhin ausstehende Handelsabkommen mit der Europäischen Union - auch wenn eine Einigung in Aussicht stehen könnte.

"Nachrichten über ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan fördern den Optimismus unter Investoren, dass weitere Vereinbarungen getroffen werden könnten, bevor Strafzölle in Kraft treten", so Marktstratege Russ Mould von AJ Bell laut Dow Jones Newswires.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen stehen am Donnerstag höher.

In Japan legt der Leitindex Nikkei 225 erneut kräftig zu und gewinnt gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 1,47 Prozent auf 41'776 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,65 Prozent auf 3'606 Stellen.

Der Hang Seng in Hongkong steht derweil um 0,68 Prozent höher bei 25'713 Zählern.

Die positive Stimmung nach dem Handelsabkommen zwischen den USA und Japan hält am Donnerstag an den asiatischen Aktienmärkten an. Die Hoffnung ist gross, dass bis zum Ende der Zollfrist am 1. August weitere Abkommen mit anderen Handelspartnern der USA folgen werden. Dabei könnte die Vereinbarung mit Japan und einem 15-prozentigen US-Importzoll als Blaupause dienen, so die Hoffnungen des Marktes. Berichte deuten auf ein mögliches Handelsabkommen der USA mit der EU hin, auch wenn aus Europa eher zweifelnde Stimmen kommen. Das Handelsabkommen zwischen den USA und Japan stärke die Risikostimmung, urteilt NAB-Analyst Tapas Strickland.

Besonders in Japan trägt die Euphorie über das Handelsabkommen mit den USA die Kurse nach der Vortagesrally weiter nach oben. Die Aktivität des japanischen Privatsektors expandiert zu Beginn des dritten Quartals weiter, doch die Zollangst lastet weiterhin, wie der Einkaufsmanagerindex von S&P Global nahelegt. Weniger Unterstützung für den japanischen Aktienmarkt liefert der zum US-Dollar steigende Yen. Belastet wird der Greenback von steigendem Druck der US-Regierung auf US-Notenbankpräsident Jerome Powell, nachdem US-Handelsminister Howard Lutnick im den Rücktritt nahegelegt hat.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires