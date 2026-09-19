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Krypto-Marktbericht 19.09.2026 17:23:14

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagnachmittag.

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Bitcoin ist am Nachmittag 81.714,52 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 1,03 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 80.883,46 US-Dollar stand.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 5,5 Prozent auf 10,87 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Zudem gewinnt Litecoin am Samstagnachmittag hinzu. Um 0,20 Prozent auf 58,02 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 57,90 US-Dollar.

Nach 2.609,74 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagnachmittag um 1,31 Prozent auf 2.643,91 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 17:11 ab. Es geht 0,32 Prozent auf 254,19 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 255,00 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 3,11 Prozent auf 1,440 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,396 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 17:11 auf. Es geht 1,86 Prozent auf 573,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 563,18 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt Cardano am Samstagnachmittag hinzu. Um 1,51 Prozent auf 0,2277 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,2243 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,65 Prozent auf 0,1996 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1926 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3380 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3383 US-Dollar.

Nach 761,46 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Samstagnachmittag um 1,11 Prozent auf 769,90 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0891 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0876 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Solana-Kurs um 0,69 Prozent auf 112,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 112,78 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Avalanche-Kurs 15,38 Prozent stärker bei 9,457 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 8,196 US-Dollar.

Zudem gewinnt Chainlink am Samstagnachmittag hinzu. Um 2,92 Prozent auf 12,59 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,23 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 4,05 Prozent auf 0,8482 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,8152 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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