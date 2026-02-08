Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
08.02.2026 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag.
Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:10 um 2,51 Prozent auf 71.036,24 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 69.296,96 US-Dollar.
Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 9,5 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -1,1 Prozent.
Daneben fällt Litecoin um 0,73 Prozent auf 54,83 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 55,24 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 0,87 Prozent auf 2.109,17 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.090,90 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,94 Prozent auf 530,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 525,21 US-Dollar.
Daneben steigt Ripple um 1,01 Prozent auf 1,439 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,425 US-Dollar.
Zudem gibt Monero nach. Um 0,32 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 328,58 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 329,63 US-Dollar wert war.
Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2728 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1619 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1619 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2781 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,2793 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,66 Prozent auf 643,23 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 647,52 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0983 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,0975 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 0,08 Prozent auf 87,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 87,67 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,59 Prozent auf 9,177 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,231 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 17:11 ab. Es geht 0,29 Prozent auf 8,888 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,914 US-Dollar stand.
Währenddessen wird Sui bei 0,9893 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,006 US-Dollar).Redaktion finanzen.ch
