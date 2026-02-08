Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Novartis-Aktie: Baubeginn für globales Forschungszentrum in San Diego
Roche-Aktie: Daten bestätigen Wirksamkeit von Fenebrutinib
Kommunikationsstrategie für Startups: Diese Dinge sind zu beachten
Kurspotenzial bei BYD-Aktie: Analysten setzen auf diese Schlüssel­sparte
Krypto-Marktbericht 08.02.2026 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:10 um 2,51 Prozent auf 71.036,24 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 69.296,96 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 9,5 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -1,1 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um 0,73 Prozent auf 54,83 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 55,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 0,87 Prozent auf 2.109,17 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.090,90 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,94 Prozent auf 530,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 525,21 US-Dollar.

Daneben steigt Ripple um 1,01 Prozent auf 1,439 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,425 US-Dollar.

Zudem gibt Monero nach. Um 0,32 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 328,58 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 329,63 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2728 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1619 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1619 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2781 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,2793 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,66 Prozent auf 643,23 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 647,52 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0983 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,0975 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 0,08 Prozent auf 87,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 87,67 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,59 Prozent auf 9,177 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,231 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 ab. Es geht 0,29 Prozent auf 8,888 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,914 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Sui bei 0,9893 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,006 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Krypto-Märkte trotz Blutbad vor neuem Boom? Analysten sehen 2026 starke Mittelzuflüsse bei Bitcoin,

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

