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Krypto-Marktbericht 26.09.2026 09:48:20

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

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Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:41 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,03 Prozent auf 84.034,98 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 84.063,34 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,6 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 21,8 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Samstagvormittag hinzu. Um 1,92 Prozent auf 73,64 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 72,25 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 09:41 ab. Es geht 0,06 Prozent auf 2.690,12 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.691,77 US-Dollar stand.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 1,34 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 338,05 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 342,64 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Ripple um 09:41 ab. Es geht 1,10 Prozent auf 1,552 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,569 US-Dollar stand.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 0,27 Prozent auf 556,03 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 557,56 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2583 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2556 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2178 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2203 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3382 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3371 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,51 Prozent auf 773,21 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 777,16 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0977 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 1,23 Prozent schwächer bei 120,57 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 122,07 US-Dollar.

Zudem gewinnt Avalanche am Samstagvormittag hinzu. Um 0,50 Prozent auf 10,71 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 10,66 US-Dollar.

Zudem gewinnt Chainlink am Samstagvormittag hinzu. Um 1,18 Prozent auf 14,09 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 13,93 US-Dollar.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 2,77 Prozent auf 1,163 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,196 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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