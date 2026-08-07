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Rating im Fokus 07.08.2026 10:19:44

Allianz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Neutral ein

Allianz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Neutral ein

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Allianz-Aktie durch JP Morgan Chase & Co. liegen vor.

Allianz
405.56 CHF -2.09%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn habe die Erwartungen zwar übertroffen, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Das Ergebnis für die Anteilseigner liege unter dem Strich aber unter den Erwartungen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Allianz-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Allianz befand sich um 10:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.9 Prozent auf 436.80 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 1.56 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 220’347 Allianz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 17.0 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 07.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Manfred Steinbach / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com
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