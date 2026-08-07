Allianz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Neutral ein

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn habe die Erwartungen zwar übertroffen, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Das Ergebnis für die Anteilseigner liege unter dem Strich aber unter den Erwartungen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Allianz-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Allianz befand sich um 10:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.9 Prozent auf 436.80 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 1.56 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 220’347 Allianz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 17.0 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 07.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:56 / BST



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