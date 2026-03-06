Kryptokurse am Nachmittag

Anzeige

Um 17:10 ist Bitcoin 68.408,91 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 3,46 Prozent niedriger als am Vortag (70.862,00 US-Dollar).

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,94 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -3,0 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Freitagnachmittag nach. Um 3,44 Prozent auf 53,60 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 55,51 US-Dollar.

Daneben fällt Ethereum um 4,92 Prozent auf 1.972,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.074,09 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 4,09 Prozent auf 443,32 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 462,24 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,359 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,403 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,18 Prozent.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 4,65 Prozent auf 345,52 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 362,37 US-Dollar.

Zudem gibt Cardano am Freitagnachmittag nach. Um 4,53 Prozent auf 0,2569 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,2691 US-Dollar.

Zudem gibt Stellar nach. Um 3,36 Prozent reduziert sich der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1516 US-Dollar, nachdem Stellar am Vortag noch 0,1569 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2855 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 647,93 US-Dollar am Vortag auf 628,28 US-Dollar nach unten (3,03 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0905 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0936 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 4,65 Prozent auf 84,61 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 88,74 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Avalanche-Kurs um 4,46 Prozent auf 8,968 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,387 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Chainlink am Freitagnachmittag nach. Um 4,71 Prozent auf 8,770 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,203 US-Dollar.

Nach 0,9535 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Freitagnachmittag um 5,55 Prozent auf 0,9006 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.