Kryptokurse am Mittwochmittag

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,91 Prozent auf 65.920,32 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 66.523,50 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,1 Prozent auf 8,64 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -6,3 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Litecoin um 0,58 Prozent auf 46,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 46,80 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 1.927,55 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Mittwochmittag um 0,16 Prozent auf 1.924,39 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 0,93 Prozent auf 221,56 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 223,64 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,142 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:26 bei 1,136 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 1,70 Prozent auf 351,28 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 357,36 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1733 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1896 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3300 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 573,42 US-Dollar am Vortag auf 570,81 US-Dollar nach unten (0,46 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0733 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0725 US-Dollar beziffert.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 78,09 US-Dollar am Vortag auf 77,48 US-Dollar nach unten (0,78 Prozent).

Nach 6,558 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Mittwochmittag um 0,68 Prozent auf 6,513 US-Dollar gesunken.

Nach 8,645 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochmittag um 0,32 Prozent auf 8,617 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Sui-Kurs 1,29 Prozent schwächer bei 0,7607 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,7707 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

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