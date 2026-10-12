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12.10.2026 07:53:00
Franken stabil, Risiken steigen: Das bewegt den Devisenmarkt
Der Devisenmarkt startet ruhig in die neue Woche: Dollar und Euro behaupten sich gegenüber dem Franken auf erhöhtem Niveau.
Dollar und Euro gegenüber dem Franken stabil
Gegenüber dem Franken behauptet sich der Dollar über 0,83 und wird aktuell zu 0,8309 gehandelt. Bereits am Freitag bewegte sich der Dollar in diesem Bereich. Der Euro hat sich gleichzeitig über 0,93 eingependelt, derzeit werden 0,9308 Franken dafür verlangt.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Eskalationsrisiken im Nahen Osten im Fokus
Das dominierende Thema übers Wochenende seien die verschärften Attacken der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Flughäfen in Saudi-Arabien, heisst es in einem Kommentar der Coba. Die Risiken einer weiteren gefährlichen Eskalation unter Einbezug der USA und von neuen Unterbrüchen bei den Öl-Ausfuhren steige damit wieder an.
awp-robot/cf
Zürich (awp)
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