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Devisen im Blick 12.10.2026 07:53:00

Franken stabil, Risiken steigen: Das bewegt den Devisenmarkt

Franken stabil, Risiken steigen: Das bewegt den Devisenmarkt

Der Devisenmarkt startet ruhig in die neue Woche: Dollar und Euro behaupten sich gegenüber dem Franken auf erhöhtem Niveau.

Der Devisenmarkt zeigt sich am Montag zum Start in die neue Woche noch wenig bewegt. Der US-Dollar hält sich dabei unverändert auf einem hohen Niveau. So verharrt das Währungspaar EUR/USD mit aktuell 1,1202 im Bereich der Marke von 1,12, die in der Vorwoche verschiedentlich gar unterschritten wurde.

Dollar und Euro gegenüber dem Franken stabil

Gegenüber dem Franken behauptet sich der Dollar über 0,83 und wird aktuell zu 0,8309 gehandelt. Bereits am Freitag bewegte sich der Dollar in diesem Bereich. Der Euro hat sich gleichzeitig über 0,93 eingependelt, derzeit werden 0,9308 Franken dafür verlangt.

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Eskalationsrisiken im Nahen Osten im Fokus

Das dominierende Thema übers Wochenende seien die verschärften Attacken der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Flughäfen in Saudi-Arabien, heisst es in einem Kommentar der Coba. Die Risiken einer weiteren gefährlichen Eskalation unter Einbezug der USA und von neuen Unterbrüchen bei den Öl-Ausfuhren steige damit wieder an.

awp-robot/cf

Zürich (awp)

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