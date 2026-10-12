MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen MasterCard-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem MasterCard-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 101.36 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.987 MasterCard-Anteilen. Die gehaltenen MasterCard-Papiere wären am 09.10.2026 581.24 USD wert, da der Schlussstand 589.14 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 481.24 Prozent gesteigert.
MasterCard war somit zuletzt am Markt 514.62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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